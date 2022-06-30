السفير عمرو الجويلى: إطلاق الاجتماعات التنسيقية بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى

كتب أحمد جمعة

عقدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة "أمينة محمد" ونائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي "مونيك نسانزاباجانوا" الاجتماع التنسيقي الدوري بين المنظمتين.

وصرح السفير عمرو الجويلى المستشار الاستراتيجي بالمفوضية الأفريقية أن الاجتماع يعتبر الأول من نوعه كمنصة دورية بين المنظمتين تهدف إلى التنسيق بينهما حول مجالات الأولوية المتفق عليها للتنفيذ في العام الحالي 2022 وما بعده أخذاً في الاعتبار أولويات القارة الأفريقية في ظل التحديات التي تشكلها تبعات جائحة كوفيد 19 والصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وقال "الجويلى" أن الاجتماع استعرض المصفوفة المقترحة بشأن "المجالات ذات الأولوية للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة" حيث جدد الاجتماع الالتزام بمضاعفة جهودهما لتنفيذ أجندة 2063 و 2030، وكذلك الإطار المشترك لتعزيز الشراكة بشأن السلام والأمن في أفريقيا، فضلاً عن الانتقال من الاستجابة الاجتماعية والاقتصادية لتحديات الجائحة إلى الانتعاش طويل الأجل للقارة الأفريقية.

وخلص الاجتماع لاتفاق بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على عقد اجتماعات التنسيق بينهما بشكل دوري وقبل نهاية العام الحالي.