اليوم السابع
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الرقابة الإدارية تهنئ الشعب المصرى بذكرى ثورة 30 يونيو

الخميس، 30 يونيو 2022 01:26 م
الرقابة الإدارية تهنئ الشعب المصرى بذكرى ثورة 30 يونيو الرقابة الإدارية - أرشيفية
كتب محمد أبو ضيف

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نشرت هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة الوزير حسن عبد الشافى، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بيانا جاء فيه: 'تبقى الأيام العظيمة في تاريخ الأمم خالدة في الوجدان تثير ذكراها الفخر بالقرار وتلهمنا دوما بأن الأمل في غد أفضل لا ينتهي وأن صون الحلم والتمسك بتحقيقه لا يتأتى إلا بإيقاظ الوعي والحرص على التحرك في المسار الصحيح.
 
 
وبهذه المناسبة العظيمة يطيب لهيئة الرقابة الإدارية أن تهنئ جموع الشعب المصري العظيم بحلول ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة كما يطيب لنا أن نذكرهم ونذكر أنفسنا بتعزيز شراكة أعلناها واتخذناها معاً عهداً في حماية الوطن فمازال عدونا يترقب ومازالت التحديات قائمة  .. وكل عام وأنتم بخير'.
 
 
 

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