الرئيس الروسى: العقوبات تضع جوهر المنظومة القانونية العالمية محط شك

وأضاف بوتين في خطابه الترحيبي بمناسبة افتتاح منتدى "بطرسبورج" القانوني الدولي العاشر، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "الموضوع الرئيسي لهذا اللقاء، هو البقاء في إطار القانون وهو أمر له صدى ملح اليوم".



وشدد على أن روسيا تتمسك بثبات بمبدأ سيادة القانون قائلًا: "نحن نعتبر ذلك شرطا أساسيا لبناء نظام عالمي متعدد الأقطاب قائم على التعاون المتكافئ في المجال السياسي وفي مجال الأمن والاقتصاد والعلوم والثقافة والرياضة".



وأشار بوتين إلى أن منتدى بطرسبورج القانوني الدولي أصبح خلال فترة وجوده، منصة مهمة وموثوقة للمناقشات حول مجموعة واسعة من القضايا بشأن تاريخ القانون وتطوره.



وفي سياق آخر، قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، إن مينسك وموسكو لم تردا بعد بشكل مماثل تماما، على نشاط الناتو العسكري بالقرب من حدود دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا، مشددا على أنه لا توجد مستودعات ذخيرة نووية على الأراضي البيلاروسية.



وأضاف لوكاشينكو - حسبما أفادت القناة الروسية - "أن طائرات الناتو تحلق عند حدود دولة الاتحاد للتدريب.. ما الهدف من هذا التدريب؟ وما الغرض من جلب رؤوس نووية؟ لوضع قنبلة نووية على متن طائرة غدا وإسقاطها على الهدف المحدد؟".



وأكد لوكاشينكو أنه ناقش مع نظيره الروسي، بجدية الوضع الأمني ​​وتصرفات الدول الغربية تجاه مينسك وموسكو.