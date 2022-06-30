الرئيس الإندونيسى: من مصلحتنا أن نرى نهاية للحرب الجارية فى أوكرانيا

كتب محمد جمال

قال الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو إن من مصلحة العالم كله أن نرى نهاية للحرب الجارية في أوكرانيا واستئناف سلاسل الإمدادات الغذائية، وأضاف الرئيس الاندونيسي الذي يزور كييف، حاليا، “ندعم جهود الأمم المتحدة لإيصال المنتجات الغذائية الأوكرانية لأسواق العالم، علينا المضي قدما نحو تسوية سلمية شاملة للأزمة في أوكرانيا عن طريق الحوار”.

وتابع قائلا: نرغب في أن يسود السلام كل بقاع العالم.

وأظهر مقطع فيديو نشره القصر أن الرئيس ويدودو جوكووي وزوجته وصلا إلى العاصمة الأوكرانية بالقطار، ثم سافر إلى إيربين التي مزقتها الحرب، بالقرب من العاصمة كييف، ليشهد تدمير المناطق السكنية المدنية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

جوكووي هو رئيس مجموعة العشرين (G20) وواحد من ستة من قادة العالم الذين عينتهم الأمم المتحدة "أبطالًا" لمجموعة الاستجابة للأزمات العالمية (GCRG) ، والتي تم تشكيلها لمواجهة تهديد الجوع والعوز الذي تشكله الحرب في أوكرانيا.

وقبل الحرب، كانت أوكرانيا واحدة من أكبر موردي القمح في إندونيسيا.

ويلتقي جوكووي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل السفر إلى روسيا لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الزعيم الإندونيسى إنه سيحث بوتين على الموافقة على وقف إطلاق النار.