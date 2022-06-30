الرئاسة التونسية تنشر مشروع الدستور الجديد بالجريدة الرسمية

كتب محمد جمال

نشرت الرئاسة التونسية في الرائد الرسمى للجمهورية مساء يوم الخميس، مشروع الدستور المقترح على الاستفتاء يوم 25 يوليو القادم، وتضمن مشروع الدستور 142 فصلا تم توزيعها على 10 أبواب.

وأعلنت الرئاسة التّونسية فى 20 يونيو تسلم الرئيس قيس سعيد مشروع الدستور الجديد، من الصادق بلعيد رئيس "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، المكلفة بصياغة الدستور.

وفى 4 يونيو الجارى، انطلقت في تونس جلسات "الحوار الوطني" الذي دعا إليه سعيد تمهيدا لتنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو المقبل، بهدف الخروج من الأزمة السياسية في البلاد، وسط مقاطعة كبيرة من القوى السياسية والنقابية.

وتعاني تونس منذ 25 يوليو الماضي أزمة سياسية حيث فرض سعيد إجراءات استثنائية، منها حل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى.