الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية فجرت مخزنا للحبوب في مقاطعة دنيبروبتروفسك

كتب أحمد عرفة

أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع الروسية الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف أن خبراء مركز العمليات الإعلامية والنفسية للقوات المسلحة الأوكرانية فجروا مخزنا للحبوب في مقاطعة دنيبروبتروفسك لاتهام القوات الروسية، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع الروسية إنه في مدينة زيلينودولسك بمقاطعة دنيبروبتروفسك "نفذ استفزاز جديد بهدف اتهام القوات الروسية بتدمير البنية التحتية المدنية بضربات عشوائية في أوكرانيا.

أضاف رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع الروسية أنه لتنفيذ ذلك، أخرج النازيون مسبقا كافة مخزونات الحبوب من الموقع قبل أن يفجروه، لافتا إلى أن الإدارة المحلية نشرت صورا وفيديوهات مفبركة في وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية، وأن مثل هذه الأكاذيب تروج لها دائما الدعاية الأوكرانية بدعم من دول الغرب.

وتابع رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع الروسية: نركز الاهتمام مرة أخرى على أن القوات الروسية خلال عمليتها العسكرية الخاصة لا تستهدف مواقع البنية التحتية المدنية وتتعامل مع المدنيين بإنسانية في أوكرانيا.