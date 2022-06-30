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الخزانة الأمريكية: تجميد أصول صندوق ائتماني بمليار دولار لامتلاك سيناتور روسي حصة فيه

الخميس، 30 يونيو 2022 10:02 م
الخزانة الأمريكية: تجميد أصول صندوق ائتماني بمليار دولار لامتلاك سيناتور روسي حصة فيه وزارة الخزانة الأمريكية
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن أصول صندوق ائتماني في ولاية ديلاوير قيمتها مليار دولار، بدعوى أن السيناتور الروسي سليمان كريموف الخاضع لعقوبات واشنطن، له حصة فيها، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أعلن أنه أرسل إشعارا بتجميد ممتلكات صندوق هيريتاج تراست، حيث يمتلك الأوليغارش الروسي سليمان كريموف حصة.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أنه اعتبارا من 30 يونيو 2022، يمتلك صندوق هيريتاج تراست أصولا تزيد قيمتها على مليار دولار، وسيضمن هذا الإجراء أن تظل هذه الأموال محجوبة وغير قابلة لوصول كريموف إليها.

 

 

 


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