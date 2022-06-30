الحماية المدنية تسيطر على حريق منزل بإحدى قرى دشنا فى قنا

قنا صابر سعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الخميس، من السيطرة علي حريق نشب في منزل بقرية الفاوية التابعة لأبومناع قبلي بدشنا، دون إصابات بشرية.



تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد السيطرة علي حريق نشب في منزل بقرية أبومناع قبلي التابعة لمركز دشنا شمال قنا، وانتقال قوة من الحماية المدنية تحت إشراف العميد هاني الإتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، وانتقال حماده الجيلاني، رئيس القرية، والسيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات والسيطرة علي الحريق قبل الامتداد لعقارات مجاورة.















