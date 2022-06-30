الحريف.. "كابتن نصار" صاحب أشهر هدف على السوشيال ميديا: أعشق كرة القدم منذ الطفولة ولدى مشجعين.. لم أتمكن من الإلتحاق بأى نادى بسبب والدى.. كنت أقطع 7 كيلو مترت يوميا للتمرين.. والهدف كان مفاجأة.. صور

الغربية محمد طارق

"العمر طاقة مش سن فى بطاقة" بهذه المقولة استطاع رجل فى العقد الخامس من عمره إبهار الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعى عن بعد إحرازه هدفا تاريخيا، ليشيد به وبمهاراته واحتفاله الخاص جميع من يشاهدونه، فقرى الريف المصرى بها العديد من المواهب العاشقة لرياضة كرة القدم قديما وحديثا .

التقى "اليوم السابع" الكابتن نصار العادلى أحد نجوم كرة القدم والعاشقين لها، والمقيم بقرية سندبسط التابعة لمركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، صاحب الهدف والاحتفال الأشهر على السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية .

وقال الكابتن نصار العادلى لـ"اليوم السابع" إنه يبلغ من العمر 49 سنة، يعشق لعبة كرة القدم منذ الطفولة ولديه العديد من الشباب المشجعين والداعمين له داخل القرية وخارجها، حيث كان لاعب بمركز شباب زفتى ينبهر جميع من يشاهده نظرًا لسرعته الكبيرة ومهارته .

وأضاف: لم أتمكن من الحصول على فرصة لاحترافى وانضمامى لأى نادى داخل مصر، وذلك نظرا لتشدد والدى، حيث أنه لا يهوى كرة القدم ولم يوافق فى يوم على انضمامي، وذلك بالرغم من العروض التى جاءت من أكبر الأندية داخل المحافظة وخارجها، مشيرًا إلى إنه ظل يمارس هوايته ويلعب لفريق مركز شباب زفتى دون علم والده .

وأشار إلى أنه حلمه ظل يراوده بالرغم من عدم رغبة الأسرة، فكان يذهب كل صباح بعد أداء صلاة الفجر بالمنزل إلى الأرض الزراعية الخاصة بهم ليساعد والده، وفى تمام الساعة السابعة يرتدى ملابسه ويقطع مسافة حوالى 7 كيلو متر مسرعا إلى الملعب ليلحق بالتمرين مع زملائه، موضحًا أن هذه المسافة كانت تساعده فى عملية التسخين قبل المران وزيادة سرعته .

وأضاف: والدى علم من أحد أقاربى أننى ألعب بفريق مركز شباب زفتى فقام بمعاقبتى وعدم دخولى المنزل، حتى جاء فى يوم إلى وقام بالذهاب معى إلى وحدة الجوازات واستخرج لى جواز سفر مستعجل وعقد عمل بدولة الأردن حتى أبعد تماما عن لعب كرة القدم، مشيرًا إلى أنه كان يعمل استورجى داخل القرية وعمل بهذه المهنة أيضا خارج مصر .

وأوضح: هذا الهدف المنتشر على السوشال ميديا والاحتفال الخاص به كان مفاجئا له ، ولم يكن يعلم أن الجمهور يقوم بتصويره، مضيفًا أنه دائما يسجل أهداف بهذا الشكل ويحتفل بمثل هذا الاحتفال .



الكابتن نصار داخل مركز الشباب



الكابتن نصار مع مجموعة من الشباب



الكابتن نصار



صورة من ذكريات كابتن نصار



كابتن نصار العادلي وصورة من الذاكرة