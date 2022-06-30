اليوم السابع
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الخميس، 30 يونيو 2022 11:54 م
أكرم القصاص
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الحرس الوطني التونسي يحبط 4 محاولات للهجرة غير الشرعية وينقذ 16 شخصا

الخميس، 30 يونيو 2022 11:00 م
الحرس الوطني التونسي يحبط 4 محاولات للهجرة غير الشرعية وينقذ 16 شخصا قوات الأمن التونسية - أرشيفية
أ ش أ

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تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية التونسية من إحباط 4 محاولات لاجتياز الحدود البحرية بشكل غير شرعي، وإنقاذ 16 شخصا بعد تعرض مركبهم للغرق. 


وذكرت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي ،في بيان لها اليوم، أنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية تمكنت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالساحل والوسط من إحباط عدد 4 عمليات إجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 16 شخصا بعد تعرض مراكبهم للغرق، لافتة إلى أن النيابة العامة أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم. 


تونس

الحرس الوطنى التونسي

الهجرة

الهجرة غير الشرعية



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