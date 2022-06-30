اليوم السابع
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الخميس، 30 يونيو 2022 02:47 م
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"الحج والعمرة" تقدم إرشادات مهمة للحجاج القادمين بالطائرة..تعرف عليها

الخميس، 30 يونيو 2022 02:22 م
"الحج والعمرة" تقدم إرشادات مهمة للحجاج القادمين بالطائرة..تعرف عليها موسم الحج
إيمان حنا

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نشرت وزارة الحج والعمرة إرشادات مهمة للحجاج القادمين للأراضى المقدسة عبر الرحلات الجوية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى"تويتر".

نورد أهم تلك الإرشادات في السطور التالية..

 

ـ تأكد من أوزان الحقائب وأحجامها وأنها مطابقة للشروط المسموح بها من قبل شركة الطيران

ـ احرص على حمل مقتناياتك الثمينة والقابلة للكسر في الحقيبة اليدية ، وفى حالة حمل النقود تأكد من أنها وفق الحد المسموح به، ووفق تعليمات نموذج الإفصاح الذى يضمن لك حقك .

ـ لا تنسى المستندات والوثائق الرسمية اللازمة لاستكمال إجراءات الرحلة وأهمها جواز السفر والتذكرة وشهادة البى سى آر .

ـ أكمل التطعيمات اللازمة للأمراض المعدية مثل كورونا حفاظا على صحتك

ـ تأكد من وجود الأجهزة المهمة لحالتك الصحية مثل قياس السكر .

ـ تأكد من معلومات وبيانات التواصل مع شركة الطواف لخدمتك عند الحاجة

 

 

 


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