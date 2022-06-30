"الحج والعمرة" تقدم إرشادات مهمة للحجاج القادمين بالطائرة..تعرف عليها

نشرت وزارة الحج والعمرة إرشادات مهمة للحجاج القادمين للأراضى المقدسة عبر الرحلات الجوية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى"تويتر".
نورد أهم تلك الإرشادات في السطور التالية..
ـ تأكد من أوزان الحقائب وأحجامها وأنها مطابقة للشروط المسموح بها من قبل شركة الطيران
ـ احرص على حمل مقتناياتك الثمينة والقابلة للكسر في الحقيبة اليدية ، وفى حالة حمل النقود تأكد من أنها وفق الحد المسموح به، ووفق تعليمات نموذج الإفصاح الذى يضمن لك حقك .
إرشادات السفر للحجاج القادمين بالطائرة ✈️🇸🇦#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق #بسلامٍ_آمنين pic.twitter.com/M1KALke185— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) June 29, 2022
ـ لا تنسى المستندات والوثائق الرسمية اللازمة لاستكمال إجراءات الرحلة وأهمها جواز السفر والتذكرة وشهادة البى سى آر .
ـ أكمل التطعيمات اللازمة للأمراض المعدية مثل كورونا حفاظا على صحتك
ـ تأكد من وجود الأجهزة المهمة لحالتك الصحية مثل قياس السكر .
ـ تأكد من معلومات وبيانات التواصل مع شركة الطواف لخدمتك عند الحاجة
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