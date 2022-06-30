الحبس 3 سنوات لـ طاهر أبو زيد لرفضه سداد قيمة إقامته بأحد الفنادق

كتب إبراهيم قاسم

قضت محكمة جنح مدينة نصر، بحبس طاهر أبوزيد نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، لمدة 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ على ذمة قضية تحرير شيكات بدون رصيد في القضية رقم 9833 لسنه 2022.

وتقدم المحاميان حسن عبد الفتاح علام والدكتور أحمد سعد، ببلاغ ضد طاهر أبوزيد، لقيامه بتحرير شيك بدون رصيد تتمثل قيمتها في نفقات إقامته بأحد الفنادق الشهيرة بدائرة قسم أول مدينة نصر.

وتضمن البلاغ المقدم من المحاميين الموكلين عن أحد الفنادق الشهيرة بمدينة نصر، قيام نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، بالإقامة في الفندق لمدة طويلة دون تسديد قيمة الإقامة وحرر شيكات بدون رصيد.

وأقام الفندق 4 قضايا حكم في اثنين منها، وتبقى الحكم في الجنحة رقم 9832 لسنة 2022 والمحدد لها جلسة 6 يوليو، والجنحة رقم 9834 لسنه 2022 والمحدد لها جلسة 7 يوليو، وذلك عن مبالغ شيكات بدون رصيد عجز عن سدادها للفندق تخطت حاجز المليون جنيه.