اليوم السابع
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الخميس، 30 يونيو 2022 08:08 ص
أكرم القصاص
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التأمين الصحى بالمنوفية: تعاقدنا مع أطباء بالتخصصات النادرة

الخميس، 30 يونيو 2022 08:00 ص
التأمين الصحى بالمنوفية: تعاقدنا مع أطباء بالتخصصات النادرة الدكتور يحيى سعيد عثمان مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة المنوفية
فريق المحافظات

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قال الدكتور يحيى سعيد عثمان، مدير فرع التأمين الصحى بمحافظة المنوفية، إن الفرع يسعى جاهدا لتقديم كل الخدمات للمنتفعين فى صورة سهلة ويسيرة ودون أى معوقات.

وأكد عثمان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تطوير الأقسام الداخلية بالكلى والأورام، والتوسعة فى إنشاء مراكز اللقاح وتقديم مقترح بعدد أربعة مراكز جديدة فى كل من منوف وقويسنا وبركة السبع وتلا، علاوة على تقديم طلب لخدمة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال بشبين الكوم، وجارٍ التواصل بعد العرض.

وتابع عثمان أنه تم التعاقد مع أطباء بالعديد من التخصصات النادرة مع زيادة قوة الأطباء بالعيادات والمستشفى، وزيادة ساعات العمل لتقديم خدمات أفضل.

وأضاف عثمان أنه تم تطوير خدمة الشباك من خلال زيادة فروع صيدليات ومنافذ البيع بأن تشمل كل عيادات التأمين الصحى، بالإضافة إلى زيادة عدد المراكز الخاصة للأطفال المبتسرين والحضانات، وميكنة الخدمة بالفرع الرئيسى والفروع التابعة له من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين وبصورة أكثر سرعة وكفاءة.


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