البيئة: تسليم 15 مدفنا صحيا للمخلفات فى 11 محافظة وجارى وتنفيذ 7

كتبت منال العيسوي

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، تقوم بالدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وذلك في كافة مراحل المنظومة من تنفيذ البنية التحتية والتشغيل وخلق المناخ الداعم، ففى مجال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات تم تسليم 15 مدفنا صحيا للمخلفات بإحدى عشر محافظة.

وأوضحت وزيرة البيئة، فى تصريحات لها، أن هذه المحافظات تشمل كل من الوادي الجديد وبني سويف وسوهاج والمنوفية والجيزة والفيوم والبحيرة ومطروح والأقصر واسوان وجنوب سيناء، وجاري العمل بـ7 مدافن، كما تم تسليم عدد 11 محطة وسيطة ثابتة بالقاهرة والجيزة والفيوم والشرقية والبحيرة وبني سويف، و13 محطة وسيطة متحركة في 8 محافظات، وجاري تنفيذ 9 محطات وسيطة ثابتة و87 محطة وسيطة متحركة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء محطة لمعالجة وتدوير المخلفات بمحافظة سوهاج، وجاري الانتهاء من تنفيذ ورفع كفاءة 5 محطات أخرى فى 4 محافظات.