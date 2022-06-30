البنك المركزى الروسى يطرح ورقة نقدية جديدة.. صورة

وكالات

عرض البنك المركزي الروسي الخميس، ورقة نقدية جديدة من فئة 100 روبل، وأعلن المنظم أن الورقة الجديدة سيتم طرحها للتداول انطلاقا من اليوم (30 يونيو 2022).

وحسب موقع روسيا اليوم، يحتوي الوجه الأمامي للورقة النقدية الجديدة على برج سباسكايا، وهو البرج الرئيسي للجدار الشرقي للكرملين، ويعرف أيضا باسم برج الساعة، فيما يحتوي الوجه الخلفي على نصب رزفسكي التذكاري للجندي السوفيتي.

والأوراق النقدية الجديدة معالجة بمواد خاصة لمزيد من الحماية، كما تحتوي على رمز الاستجابة السريعة الذي ينقل المستخدم إلى موقع الويب الخاص بالبنك المركزي.



