اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 يونيو 2022 02:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل زوجين فلسطينيين بالقدس ويترك طفليهما يصرخان.. فيديو

الخميس، 30 يونيو 2022 01:48 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل زوجين فلسطينيين بالقدس ويترك طفليهما يصرخان.. فيديو الطفلين الرضيعين
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الخميس، زوجين فلسطينيين عند حاجز أمنى فى "تل بيوت" بالقدس المحتلة، وتركت طفليهما الرضيعين فى السيارة وحدهما يبكيان.

 

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو مؤثر، صوّره أحد الفلسطينيين لطفلين رضيعين وهما يبكيان بشدة داخل سيارة على الطريق، بعد أن اعتقلت شرطة الاحتلال والديهما.

 

 

ورصد الفيديو بكاء الطفلين في ساعة متأخرة من الليل، وقالت مواقع إن حجّة شرطة الاحتلال في إيقاف هذه الأسرة هي أن الزوجة ليس لديها تصريح أمني لدخول المدينة.

 

وأفادت أن الأمر يتعلق بالشاب أنس عفانة وزوجته من بلدة صور باهر، اللذين احتجزتهما الشرطة جنوب القدس المحتلة.

 

وقالت وسائل الإعلام، إن حشدًا من المواطنين تجمعوا قرب السيارة وتمكنوا من مساعدة الطفلين، قبل أن تفرج قوات الاحتلال عن الشاب وزوجته لاحقًا.


الاحتلال الاسرائيلى

فلسطين

القدس

تل بيوت



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة