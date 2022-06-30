الاحتلال الإسرائيلى يعتقل حارسين من المسجد الأقصى و8 فلسطينيين بالضفة الغربية

من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال 8 فلسطينيين بعد مداهمتها عدة مناطق بالضفة، وقالت مصادر فلسطينية إنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص من محافظة رام الله والبيرة الواقعة وسط الضفة، فيما تم اعتقال شابين من مخيم "عايدة" في بيت لحم إلى الجنوب من القدس.



واعتقل الاحتلال طالبًا من مخيم العروب شمال الخليل، وأسيرًا مُحررًا من بلدة "عرابة" جنوب محافظة "جنين" الواقعة شمال الضفة، إلى جانب شاب آخر من "طولكرم".