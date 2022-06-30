الإمارات: معاملة أبناء المواطنات الإماراتيات المقيمين بالمعاملة ذاتها المقررة للجميع في التعليم والصحة

وكالات

أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الإماراتية قراراً بشأن معاملة أبناء المواطنات الإماراتيات المقيمين في الدولة، بالمعاملة ذاتها المقررة للمواطنين في التعليم والصحة.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة القرارات اللازمة كافة لتنفيذ وتفسير أحكام هذا القرار.

وتقدم وزارة شؤون الرئاسة أوجه الدعم اللازم إلى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتنفيذ أحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بشأنه.

ويأتي قرار رئيس دولة الإمارات في إطار حرص القيادة الرشيدة على دعم أسر أبناء المواطنات واستقرارها.