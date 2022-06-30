الأردن يقرر رفع أسعار البنزين والديزل والسولار بداية من غد الجمعة

كتب: أحمد جمعة

قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن رفع أسعار مواد البنزين (أوكتان 90) والديزل والسولار في شهر يوليو المقبل، بمقدار 35 فلسا (3.5 قروش) للتر، ورفع سعر مادة البنزين (أوكتان 95) بمقدار 60 فلسا (6 قروش) للتر، استناداً لتوجيهات الحكومة الأردنية برفع أسعار المشتقات النفطية؛ تماشياً مع سياسة رفع الدعم التدريجي.

ويصبح سعر بيع البنزين أوكتان 90 في شهر يوليو 955 فلسا/لتر بدلاً من 920 فلسا/لتر، ويصبح سعر البنزين (أوكتان 95) 1240 فلسا/لتر بدلا من 1180 فلسا /لتر، ويصبح سعر الديزل وسعر السولار 720 فلسا /لتر، بدلاً من 685 فلسا/لتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة.

وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية في بيان، إن معدل سعر خام برنت في شهر يونيو الحالي ارتفع إلى 123.9دولارا للبرميل، مقابل 112.7 دولارا المسجل في شهر مايو الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 10%.

كان وزير الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، تحدث منذ أيام عن تبقي 4 رفعات على أسعار المشتقات النفطية خلال العام الحالي.

وأشار المسئول الأردنى إلى أن الحكومة "لم تعكس في نوفمبر الماضي أسعار الديزل على السوق المحلي، وجمدت في أشهر فبراير، مارس، أبريل الضريبة على المشتقات النفطية."