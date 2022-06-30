الأردن.. حريق يلتهم 150 الف متر مربع من الأشجار الحرجية والأعشاب الجافة

كتب محمد جمال

نجحت فرق الإطفاء بالأردن فى إطفاء حريقا شب فى أراضى حراج منطقة الزمال بلواء الكورة بالمملكة، وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فإن النيران التهمت 150 الف متر مربع من الأشجار الحرجية والأعشاب الجافة، ولكن سرعة استجابة الدفاع المدني وجهود كوادر الحراج حالت دون امتداد النيران إلى مناطق أوسع.

وذكر الدفاع المدني الأردنى أن الحريق، والذى يجرى التحقيق فى أسبابه، نجم عنه احتراق 50 شجرة حرجية من نوع اللزاب بشكل كامل، فيما تضررت بشكل جزئي نحو 200 شجرة أخرى.

ودعت قوات الدفاع المدنى المواطنين إلى ممارسة مختلف الإجراءات الوقائية للحد من حرائق الغابات ذات الأهمية البيئية والسياحية، والإبلاغ عن أي حالات للتعدي عليها سواء بالحرق أو قطع الأشجار لغايات التحطيب المخالف للقانون.

يذكر أن لواء الكورة الذي تزيد مساحة الأراضي الخرجية فيه عن 50 مليون متر مربع ، شهد خلال الشهر الحالى نشوب عدة حرائق في الغابات تسببت بخسائر في الثروة الحرجية