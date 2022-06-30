اليوم السابع
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الأحد.. عزاء والد زوجة الكاتب الصحفى مجدى الجلاد بمسجد الشرطة

الخميس، 30 يونيو 2022 04:04 م
الأحد.. عزاء والد زوجة الكاتب الصحفى مجدى الجلاد بمسجد الشرطة الكاتب الصحفي مجدي الجلاد
كتب محمد السيد

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تتلقى أسرة فتحي غيث والد زوجة الكاتب الصحفى مجدى الجلاد، الأحد القادم بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة، القاعة الرئيسية بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة.
 
وكان قد توفى فتحى غيث ، أمس الأربعاء، وشيع جثمانه إلى مثواه الأخير في مدافن آل غيث بقرية كفر شلشلمون مركز منيا القمح محافظة الشرقية.
 
وقال الكاتب الصحفى مجدى الجلاد: "هذا الرجل عاش مُحترماً وطيباً، وأحسبه لقي وجه ربه مؤمناً وصالحا، الحاج فتحي غيث حمايا وجد أبنائي في ذمة الله، دعواتكم له بالرحمة والمغفرة، كان رجلاً صالحاً، قضى حياته في خدمة بلده ضابطاً في القوات المسلحة العظيمة، حارب في 67 وقاتل مُخلصاً في معركة تحرير الأرض عام 73".
 
 

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عزاء والد زوجة مجدى الجلاد



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