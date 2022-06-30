الأجهزة الأمنية تحمى الوعى وتضبط 112 قضية كتب ومطبوعات بدون تفويض

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

نجحت مباحث المصنفات في ضبط (267) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى : (155) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات أبرزها (استوديو تصوير– جاهز لاب توب – كاميرا ديجيتال- هاتف محمول) ، وكذا ضبط (112) قضية فى مجال جرائم المطبوعات تمثلت فى (كتب روائية وأدبية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

وتتعدد مهام واختصاصات الإدارة العامة لشرطة المصنفات، إلا أن أهمها حماية الملكية الفكرية فى مصر، وملاحقة قضايا البث الفضائى بدون ترخيص، والحفاظ على حقوق الملكيات الفكرية، ونهدف من خلال حملاتنها إلى الحفاظ على الإبداع، وحراسة نتائج العقل، سواء كان هذا الإبداع فيلما أو اختراعا أو كتابا أو رواية، حتى نوفر مناخا طيبا للمبدعين، مما يساهم فى زيادة الإبداع بمصر.