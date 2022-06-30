اكتشاف 8 ألواح حجرية تعود إلى مئات السنين في جنوب غربي الصين

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أعلنت السطات المحلية بجنوب غربي الصين عن اكتشاف 8 ألواح حجرية يرجع تاريخها إلى أسرة تشينغ الإمبراطورية (1644 - 1918) في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي البلاد.



وأوضحت السلطات - وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الخميس أنه تم العثور على الألواح في ضريح "ووهو بتشنغدو"، الذي تم بناؤه منذ ما يقرب من 1800 عام لإحياء ذكرى ليو بي، مؤسس دولة شو خلال فترة الممالك الثلاث (220-280)، وتشو قه ليانغ، الاستراتيجي العسكري الشهير الذي خدم ليو، وغيرهم من الشخصيات البارزة خلال هذه الفترة.



وأشارت إلى أنه تم اكتشاف ركن من لوح حجري في أحد الجدران أثناء أعمال تجديد الضريح في فبراير.



ونقلت الوكالة عن "ما بينغ"، نائب مدير متحف "ضريح ووهو بتشنغدو"، أنه بعد مسح وتنظيف الجدار تم العثور على 15 قطعة من ثمانية ألواح حجرية .. وتعود أقدم النقوش إلى 350 عامًا، بينما يعود تاريخ أحدثها إلى 201 عام.