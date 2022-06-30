اليوم السابع
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الخميس، 30 يونيو 2022 01:48 م
أكرم القصاص
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اقتصاد روسيا يسجل نموا بنسبة 0.5% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالى

الخميس، 30 يونيو 2022 01:23 م
اقتصاد روسيا يسجل نموا بنسبة 0.5% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالى الروبل الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، أن الاقتصاد الروسي سجل نموا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 0.5% على أساس سنوى.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سجل نموا في الفترة من يناير حتى مايو 2022 على الرغم من تراجع بنسبة 2.8% وبنسبة 4.3% في شهري أبريل ومايو من 2022 على التوالي.

وأضافت الوزارة في مراجعة حول الوضع الحالي في الاقتصاد الروسي "أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في مايو وفي أبريل 2022، ولكن وفقا لنتائج الأشهر الخمسة الأولى من العام لا يزال هناك نمو بنسبة 0.5%".

وعن الأسباب الرئيسية وراء الانخفاض أشارت الوزارة إلى قيود النقل واللوجستيات وخفض الطلب المحلي في روسيا.

من ناحية أخرى، أكد حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية أوليه سينهوبوف، مقتل شخص وإصابة ستة آخرين في هجمات روسية بالمنطقة.

وقال سينهوبوف - حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية - "إن القتال مستمر في المنطقة، والقوات الروسية تستعين بالدبابات وقذائف الهاون والمدفعية لاستهداف مواقع قواتنا العسكرية والبلدات والقرى المسالمة".

من جانبه، قال رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في مدينة (زابوروجيه) يفين باليتسكي، إن أول سفينة محملة بـ 7 آلاف طن من الحبوب غادرت تحت حماية البحرية الروسية ميناء "بيرديانسك" الأوكراني.

وأضاف باليتسكي حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس، أنه "بعد عدة أشهر من التوقف، غادرت أول سفينة تجارية ميناء بيرديانسك التجاري. ويتوجه سبعة آلاف طن من الحبوب إلى عدد من الدول الصديقة".

ولم يذكر الرديو المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

 


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