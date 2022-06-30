اعترافات أفراد عصابة تخصصت فى سرقة الدراجات النارية تقودهم للمحاكمة

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة عين شمس، بإحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بعرض دراجة نارية بدائرة القسم للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وتبين أنهما ("لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وتبين أنها مُبلغ بسرقتها، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة الدراجة النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" كما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بذات الأسلوب واعترفا بسرقة دراجة نارية أُخرى بالجيزة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الدراجة المشار إليها وأمكن التوصل لمالكها وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الدراجتين، واتهموهما بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.