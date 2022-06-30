احتفالات وفرحة وسط شوارع العريش إحياء لذكرى ثورة 30 يونيو.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت مدينة العريش اليوم الخميس، انطلاق احتفالات نظمها فرع ثقافة شمال سيناء بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، بمشاركة جموع من أهالى مدينة العريش.



وانطلقت الاحتفالات من أمام قصر ثقافة العريش وسط المدينة بمشاركة 250 طفلا، وتضمنت مسيرات احتفالية لأطفال يرفعون علم مصر، وفقرات منوعة فنية واستعراضات بالتزامن مع فعاليات ثقافية وترفيهية داخل قصر ثقافة العريش.



وقال أشرف المشرحانى مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء لـ"اليوم السابع"، إن الاحتفالات خلال الفترة الصباحية بدأت بعرض فيلم وثائقى عن ثورة 30 يونيو.



وتتواصل بعرض فنى للأطفال مواهب العريش للفنان مدحت نجيب، وعرض فنى للفرقة الاستعراضية بقيادة الفنان مصطفى الخضرى، وعرض لمسرح عرائس تنفيذ الفنان مدحت نجيب، وورش فن تشكيلى وحرف بيئية وورش حكى عن أحداث ثورة 30 يونيو بقيادة إيناس سمير مدير قصر ثقافة العريش، ومعرض كتب لإصدارات الهيئة.



وأضاف أنه تتضمن الفترة المسائية عرض فنى للفرقة القومية للموسيقى العربية بقيادة الفنان وائل إسماعيل وعرض فنى للفرقة القومية للفنون الشعبية بقيادة الفنان سامح الكاشف، وعرض فنى لفرقة التلقائية بقيادة الفنان جامع عبد الرسول.