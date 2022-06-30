اتحاد العمال: داعمون للتشريعات والقرارات التى تحقق أهداف ثورة 30 يونيو

كتبت آية دعبس

دعا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة حسن شحاته، العمال إلى المزيد من العمل والإنتاج، ودعم كل القرارات والتشريعات التي من شأنها مواصلة تحقيق أهداف ثورة 30 يونيو 2013 على أرض الواقع، وأن يتأكدوا بأنه أصبح لهم تنظيم عمالى سيبذل كل الجهد من أجل المزيد من المكتسبات والحقوق المشروعة ،مشاركا في الجمهورية الجديدة بكل بوعى، محددا مطالبه المتزنة من الحوار الوطنى، بشكل علمى وموضوعي، محافظا على مكانته وسط القوى الوطنية، مستعيدا دوره المحلى والعربي والدولي والإفريقي الذى يليق بدولة في حجم مصر، متعهدا بأن الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة التي تحل اليوم الخميس، والتي تتزامن مع بدء دورة نقابية جديدة 2022-2026 بالاستمرار في العمل ليلا ونهارا من أجل مساندة الدولة في مشاريعها القومية ،وتنميتها المنشودة ،ومواجهة تحدياتها الداخلية والخارجية .

وقال حسن شحاتة رئيس الاتحاد في تصريحات له اليوم، إن تهنئة عمال مصر للرئيس عبدالفتاح السيسى، وللدولة المصرية بكل مؤسساتها الوطنية، وفى القلب منها عمال مصر بمناسبة ذكرى 30 يونيو ، هى تهنئة من جنود الإنتاج والعمل الذين كانوا ولا زالوا على العهد فى الدعم بالعمل والمساندة بالوعى ومواجهة التحديات بالصبر، موضحا أن ثورة 30 يونيو فتحت ابواب التنمية الحقيقية، وكشفت عن قدرة الشعب المصرى وقيادته الجديدة على إعادة تقديم مصر كقائد عربى وإقليمى صاعد، لا يمكن الاستغناء عنه وعن دوره على المستويات العربية والإفريقية والإقليمية.

وقال عيد مرسال الأمين العام للاتحاد: إن تزامن الاحتفال بثورة 30 يونيو 2013، مع بدء دورة نقابية عمالية جديدة، ونجاح انتخابات عمالية بدأت يوم 8 مايو الماضي شارك فيها أكثر من 4 ملايين عامل من كافة مواقع العمل والإنتاج، دلالة بداية جديدة في عهد العمال، مستعيدة امجاد العمال ومواقفهم النضالية في الماضى، ومستبشرة بمستقبل مشرق لعمال مصر الأوفياء الذين وقفوا بجانب دولتهم حتى تحقق النصر على الجماعة الإرهابية، وواصلوا العمل والإنتاج رغم محاولات زعزعت الثقة بينهم وبين قيادتهم ،وانهم مصممون على المضي قدما للمشاركة في الجمهورية الجديدة و"الحوار الوطني" بأقدام ثابته، وبفكر جديد، ودم نقي ومتجدد تماشيا مع متطلبات العصر الحديث.