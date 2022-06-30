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إعلان نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2022 الأسبوع المقبل

الخميس، 30 يونيو 2022 09:00 ص
إعلان نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2022 الأسبوع المقبل امتحانات الدبلومات الفنية - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى انتهاء أعمال الرصد وتقدير الدرجات بامتحانات الشهادة الفنية، وجار تجميع النتائج، لافتة إلى أنه من المقرر أن تعلن نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2022 الأسبوع المقبل.
 
وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجارى، 830 ألفًا و753 طالبا وطالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، كما وصل عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية 23 لجنة إدارة، بالإضافة إلى 25 لجنة نظام ومراقبة، وبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي 3080 لجنة امتحانية.

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