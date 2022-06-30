اليوم السابع
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إصابة 7 أشخاص بحالات تسمم بعد تناولهم "رنجة" فى كفر الشيخ

الخميس، 30 يونيو 2022 11:14 ص
إصابة 7 أشخاص بحالات تسمم بعد تناولهم "رنجة" فى كفر الشيخ رنجة - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أصيب 7 أشخاص من أسرتين ببلطيم والرياض فى كفر الشيخ، بحالة تسمم غذائي، لتناولهم رنجة، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، وبلطيم المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، وغرفة مديرية الصحة، إشارتين تفيدان بإصابة 7 أشخاص بحالات تسمم، الأولى إصابة طفلين بحالة تسمم من الرياض، لتناولهما رنجة بالمنزل، وجرى نقلهما لمستشفي كفرالشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم، كرم جمعة محمد، 15سنة، أحمد جمعة محمد، 8سنوات.

كما أصيب 5 أخرين من أسرة واحدة بحالات تسمم، وجرى نقلهم لمستشفى بلطيم المركزي، وهم خالد أحمد ،36 سنه، و نسرين محمود ،33سنه، إبراهيم خالد، 16 سنه، ورئيسه خالد، 8سنوات، ومريم خالد،4 سنوات، وتلقوا الإسعافات اللازمة.

 

 

 


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