إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 6 أشخاص، اليوم الخميس، فى حادث تصادم سيارة بنخلة بمركز الواسطى شمال بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى.



وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع تصادم سيارة بنخلة ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.



وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة ونقلت أحمد فكرى زينهم 35 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد ميهوب عبد الحميد 29 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم، وعبد الرحمن سعيد أحمد 27 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق الأيمن، وثابت بشرى ثابت 25 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالذراع والفخذ الأيمن، صابر محمود على 53 سنة، مصاباً بجرح قطعي بالوجه نحو 5 سم، وكدمات بالساق الأيمن، وأحمد سلامة مصطفى 29 سنة، مصاباً بكدمات بالصدر وجرح قطعي بالساق الأيمن نحو 5 سم.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة.