اليوم السابع
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إصابة 22 فلسطينيا بينهم أطفال خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلى فى نابلس

الخميس، 30 يونيو 2022 04:00 ص
إصابة 22 فلسطينيا بينهم أطفال خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلى فى نابلس عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
وكالات

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أصيب 22 فلسطينيا بينهم أطفال خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية قرب قبر النبي يوسف في نابلس.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل بتصريح لوكالة "معا" بأن طواقم الهلال نقلت عائلة تعرضت للاختناق خلال مواجهات قبر يوسف من بينهم 4 أطفال ورضيع إلى مستشفى رفيديا لاستكمال العلاج.

وأضاف أن الفرق تعاملت مع 12 إصابة بالاختناق، إضافة إلى 3 اصابات بحروق، وحالة وقوع، وإصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط باليد.

وأشارت الوكالة إلى أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس لتأمين اقتحام الإسرائيليين لقبر يوسف.

وأضافت أنه تم إطلاق النار باتجاه القوات الإسرائيلية بالمنطقة الشرقية لمدينة نابلس.


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