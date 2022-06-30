اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 يونيو 2022 01:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

إصابة 17 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال مواجهات بعد اقتحام المستوطنين مقام يوسف

الخميس، 30 يونيو 2022 12:27 م
إصابة 17 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال مواجهات بعد اقتحام المستوطنين مقام يوسف الشرطة الإسرائيلية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب، اليوم الخميس، 17 مواطنًا فلسطينيًا برصاص الاحتلال الحي والمطاطي، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام عشرات المستوطنين لمقام يوسف شرق محافظة نابلس شمال الضفة الغربية .
 

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صحفي: إن شابًا أصيب بالرصاص الحي في منطقة الفخذ ونقل إلى المستشفى، فيما أصيب 16 آخرون بالرصاص المطاطي 4 منهم نقلو للمستشفيات، وذلك خلال مواجهات في محيط مقام يوسف عقب اقتحام المستوطنين له .


وأضاف: "40 مواطنا أصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع، نقل منهم 4 أطفال ورضيع إلى مستشفى (رفيديا) لتلقي العلاج، فيما جرى إخلاء عائلتين من منزليهما بسبب الغاز الكثيف " .


واقتحم مئات المستوطنين مقام يوسف وسط حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال، وتندلع مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والاحتلال كلما اقتحم ساكنو المُستوطنات المحيطة بنابلس قبر يوسف. 

 


مقام يوسف

الضفة الغربية

محافظة نابلس

الاحتلال الاسرائيلى



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة