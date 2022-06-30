إصابة ابن محمد أبو العينين و4 آخرين فى انقلاب سيارة ملاكى بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب 5 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الدائرى الأوسط لمدينة الغردقة، بينهم ابن رجل الأعمال محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وتم نقل المصابين لمستشفي الغردقة العام، ونقل ابن رجل الأعمال إلى الجونة ومنها لإحدى مستشفيات القاهرة.



تفاصيل الواقعة بدأت عندما ورد بلاغا لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر تفيد انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائرى بمدينة الغردقة، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة 5 أشخاص بينهم ابن وكيل مجلس النواب.



وكشف مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أن جميع المصابين حالاتهم مستقرة، ولا توجد أى إصابات خطرة، حيث قام رجل الأعمال محمد أبو العينين بنقل ابنه بمجرد وصوله للمستشفي العام إلي مستشفي الجونة ومنها للقاهرة، وخرج 3 مصابين وغادروا المستشفي ويتبقى مصاب واحد ومن المقرر خروجه اليوم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.