اليوم السابع
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الخميس، 30 يونيو 2022 02:16 م
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إزالة 15 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 908 أمتار بمراكز البحيرة

الخميس، 30 يونيو 2022 01:35 م
إزالة 15 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 908 أمتار بمراكز البحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية، ومنع أى تعدى جديد نهائيا وإزالة فورية فى المهد، ومصادرة كافة المعدات المستخدمة فى المخالفة والمواد المستخدمة فى البناء، مشددا على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية.
 
وفى هذا السياق، أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز كفر الدوار وأبو حمص وبدر عن إزالة 15 حالة تعد بإجمالى مساحة بلغت 908 أمتار.
 
وتضمنت الحملات الرقابية إزالة 12 حالة تعد بمساحة 628 مترا بكفر الدوار وحالتي تعد بمساحة 160 م بأبوحمص وحالة تعدي بمساحة 120 م بمركز بدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتحرير المحاضر وإحالتها إلى النيابات المختصه لاتخاذ شئونها.

 


حملات رقابية

إزالة تعديات زراعية

محافظة البحيرة

ابو حمص

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