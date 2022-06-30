أمريكا والاتحاد الأوروبي يبحثان فرص التعاون لضمان أمن واستدامة أنشطة الفضاء

أ ش أ

بحثت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سبل التعاون في مراقبة الأرض والاستجابة للكوارث وأنظمة الأقمار الصناعية للملاحة العالمية ورحلات الفضاء والوعي بالسلامة والأوضاع الفضائية وفرص التعاون عبر المحيط الأطلسي لضمان أمن واستدامة أنشطة الفضاء الخارجي على المدى الطويل.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني، خلال اجتماع مسؤولين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في واشنطن العاصمة خلال حوار الفضاء الحادي عشر في إطار تعاونهما العميق المستمر بشأن قضايا الفضاء الخارجي.

وتتمتع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بحسب البيان، بتاريخ طويل من التعاون الفضائي، بما في ذلك التعاون في تطبيقات نظام تحديد المواقع العالمي بالولايات المتحدة ونظام جاليليو التابع للاتحاد الأوروبي واستخدام الأقمار الصناعية لرصد الأرض لدعم العمل لمواجهة تغير المناخ.