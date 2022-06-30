أكرم القصاص: البلد كانت رايحة فى سكة توهان.. و30 يونيو معجزة

كتب سمير حسنى

قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، إن ثورة 30 يونيو أشبه بمعجزة ، معقبا: "الناس شافت قد إيه خلال سنة واحدة كانت البلد رايحة في سكة توهان وضياع".

وأضاف رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع" خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن أحلام التغيير تحولت إلى كوابيس ، فتم تقسيم الناس طائفيا وعرقيا مسلمين ومسيحين ، شيعة سنة ، كانوا عاوزين يعملوا جيش وشرطة موازية".

وأشار "القصاص" إلى المشكلات التي كانت تعاني منها مصر إبان هذه الفترة قائلا: "مشاكل اقتصاد والكهرباء بتقطع طول الوقت والغاز والبنزين والزحمة وفشل في الإدارة الدولة ، كل ده كان مقدور عليه، الأهم إن يكون الشعب المصري كتلة واحدة، الدنيا دخلت في سكة تانية وشفنا مصائر دول حولينا.

وأكد أن تنظيم الاخوان لم يكن لديه تصور عن إدارة الدولة وأهمية الوحدة خاصة في المرحلة الانتقالية التي كانت تحتاج وحدة المصريين، متابعا: "الشعب المصري حس لأول مرة إن تاريخه وهويته مهددين ..كانوا مش عاوزين تاريخ قديم ولا قبطي ولا حاجة ، وحدة الشعب المصري حسمت الأمر الناس خرجت على عكس دول كتيرة ، فيه بلاد مخرجتش منها حوالينا ، والدول اللي راحت سكة اللى يروح ميرجعش".