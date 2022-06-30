اليوم السابع
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الخميس، 30 يونيو 2022 08:25 م
أكرم القصاص
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أغانى وطنية وعروض للأطفال.. الدقهلية تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو.. فيديو وصور

الخميس، 30 يونيو 2022 07:47 م
أغانى وطنية وعروض للأطفال.. الدقهلية تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو.. فيديو وصور احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو بالدقهلية
الدقهلية فريق المحافظات

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بدأت منذ قليل، احتفالات الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة بمحافظة الدقهلية، وسط حشد كبير من مواطنى قرى ومراكز شباب المحافظة، حيث تجمع المواطنون فى صورة مبهجة ومشرفة لمشاهدة فقرات من براعم وأطفال ممثلين عن كل القرى والمراكز بمحافظة الدقهلية.

 

وبدأ الاحتفال باستعراض كورال من الأطفال على أغانى وطنية داعمة للجيش المصرى والدولة المصرية، وتفاعل المشاركون فى الحفل مع الكورال والأغانى، مرددين الهتافات الداعمة للجيش والدولة.

 

وشارك فى الحفل أطفال من ذوى الهمم رافعين شعار "قادرون باختلاف"، استمرارا لنهج الدولة المصرية بأن يكون لذوى الهمم دور فعال داخل المجتمع المصرى دون أى تميز أو تفرقة بل جعلت الدولة المصرية لهم الأولية فى جميع الحقوق.

 

وتحتفل جمهورية مصر العربية اليوم بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة والتى يعتبرها المصريين ثورة حياة سطر من خلالها أبناء الشعب المصرى ملحمة تاريخية مع الجيش المصرى تحت شعار الجيش والشعب إيد واحدة.

الاحتفال بذكرى 30 يونيو
الاحتفال بذكرى 30 يونيو

 

الاحتفالية
الاحتفالية

 

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

 

عروض الاطفال
عروض الاطفال

 

قادرون باختلاف
قادرون باختلاف

 


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