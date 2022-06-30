أعادت مصر للمسار الصحيح.. اليوم السابع ينشر صورا تذكارية من ثورة 30 يونيو

كتب فارس البدرى

ينشر اليوم السابع صوراً تذكارية من ثورة 30 يوينو، احتفالاً بمرور الذكرى التاسعة على الثورة المجيدة، حيث يرصد "اليوم السابع" سنوات الثورة ونجاح الشعب المصرى فى إسقاط حكم الإخوان.

ويحتفل الشعب المصرى اليوم بمرور 9 سنوات على ذكرى ثورة 30 يونيو، التى انتفض فيها المصريون على حكم جماعة الإخوان الإرهابية من أجل الإطاحة بنظامها وإعادة مصر إلى المسار الصحيح.

وتصدر هاشتاج "30 يونيو انتصار شعب مصر" موقع التواصل الاجتماعى تويتر ليحتفل المواطنون من خلاله بذكرى الثورة، كما عددوا الإنجازات التي حققتها ثورة 30 يونيو، وأهمها اسقاط جماعة الاخوان الإرهابية، وجهود البناء والتعمير التي لا تتوقف في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.