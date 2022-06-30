اليوم السابع
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أسقف أسيوط يترأس قداسا بمزرعة دير الأنبا هيرمينا بحضور الأباء الأساقفة

الخميس، 30 يونيو 2022 11:50 ص
أسقف أسيوط يترأس قداسا بمزرعة دير الأنبا هيرمينا بحضور الأباء الأساقفة جانب من القداس
كتب: محمد الأحمدى

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ترأس الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها ولفيف من الأباء الأساقفة القداس الإلهى بمزرعة دير الأنبا هيرمينا.

 

وكان الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، أعلن منذ عامين عن عودة الحياة الرهبانية لدير القديس الأنبا هيرمينا السائح بجبل قاو بمركز البدارى، وذلك بعد اعتراف المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التى ترأسها البابا تواضروس.

 

الأنبا يوأنس
الأنبا يوأنس

وقال الأنبا يوأنس، إن دير القديس الأنبا هيرمينا السائح بجبل قاو بمركز البدارى، يرجع للقرن الرابع الميلادى، ويقطن بالدير والمزرعة ما يقارب من 30 راهباً، كما أن وزارة الآثار المصرية أطلقت منذ 3 سنوات مشروع ترميم شامل لدير الأنبا هيرمينا، وترميم الكنيسة الأثرية وبناء قلالى، ومبنى ضيافة وإقامة سور ضخم، وذلك فى إطار الحفاظ علي الدير وأثريته.

 

وأرسل الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط وساحل سليم والبداري ورهبان دير القديس الأنبا هيرمينا السائح بجبل قاو بالبداري بأسيوط، رسالة شكر لقداسة الأنبا تواضروس، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والمطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعد موافقتهم واعترافهم بعودة الحياة الرهبانية لدير القديس الأنبا هيرمينا السائح.

القداس الإلهى
القداس الإلهى

 

المصلين
المصلين

 

جانب من القداس
جانب من القداس

 

جانب من قداس المزرعة
جانب من قداس المزرعة

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

اسقف اسيوط

دير الانبا هيرمينا



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