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أسعار الذهب اليوم الخميس 30 يونيو 2022

الخميس، 30 يونيو 2022 09:00 ص
أسعار الذهب اليوم الخميس 30 يونيو 2022 اسعار الذهب اليوم
كتب - إسلام سعيد

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استقرسعر الذهب اليوم مستهل التعاملات عند مستوى 999  جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك مع استقرار سعر أونصة الذهب عند مستوى 1816 دولار.

 

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 857 جنيها
 
عيار 21 يسجل 999 جنيها
 
عيار 24 يسجل 1142 جنيها 
 
الجنيه الذهب 7992 جنيها
 
أونصة الذهب 1816 دولار.
 
قالت الحكومة البريطانية، إنها ستحظر مع الولايات المتحدة واليابان وكندا أي واردات جديدة من الذهب الروسي في إطار إجراءات تهدف إلى معاقبة موسكو على حربها في أوكرانيا.ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ قريباً وسينطبق على الذهب المستخرج حديثاً.وذكرت الحكومة البريطانية أن ذلك لن يؤثر على الذهب الروسي المنشأ الذي سبق تصديره من روسيا.
 
 

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب



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