أسعار الذهب اليوم الخميس 30 يونيو 2022

كتب - إسلام سعيد

استقرسعر الذهب اليوم مستهل التعاملات عند مستوى 999 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك مع استقرار سعر أونصة الذهب عند مستوى 1816 دولار. أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 857 جنيها

عيار 21 يسجل 999 جنيها

عيار 24 يسجل 1142 جنيها

الجنيه الذهب 7992 جنيها

أونصة الذهب 1816 دولار.

قالت الحكومة البريطانية، إنها ستحظر مع الولايات المتحدة واليابان وكندا أي واردات جديدة من الذهب الروسي في إطار إجراءات تهدف إلى معاقبة موسكو على حربها في أوكرانيا.ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ قريباً وسينطبق على الذهب المستخرج حديثاً.وذكرت الحكومة البريطانية أن ذلك لن يؤثر على الذهب الروسي المنشأ الذي سبق تصديره من روسيا.