أزمة المعيشة تتفاقم فى بريطانيا.. تليجراف: تراجع دخل الأسر للربع الرابع على التوالى

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة تليجراف البريطانية إن دخل الأسر التى تعيش فى المملكة المتحدة قد تراجع للربع الرابع على التوالى فى بداية هذا العام، ليسجل بذلك أطول سلسلة من التراجع منذ عام 1955.

وبعد حساب التضخم، انخفض الدخل القابل للتصرف بنسبة0.2% فى الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفقا لمكتب الإحصاء الوطنى البريطانى. وهذا يترك الدخل أقل مما كان عليه قبل عام بنسبة 1.3%، حتى قبل الارتفاع الذى حدث فى إبريل الماضى فى فواتير الطاقة والضرائب.

وقالت الصحيفة إن الانخفاض فى الدخل يسلط الضوء على أزمة غلاء المعيشة المتفاقمة للأسر البريطانية فى ظل تضخم كبير زاد سوءا بسبب حرب روسيا وأوكرانيا.

ويواجه رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون ووزير الخزانة ريشى سوناك دعوات لفعل المزيد من أجل مساعدة العائلات على التعامل مع هذا الضغط.

وأكد أرقام مكتب الإحصاء الوطنى أن الاقتصاد نما بنسبة 0.8% فى الربع الأول، ومع ذلك، فإن بنك إنجلترا يتوقع انكماشا فى الربع الثانى مع استمرار ارتفاع التضخم وتراجع إنفاق المستهلكين.

وانخفض مؤشر فوتسى 100، وهو أحد أكبر المؤشرات فى بريطانيا، بمقدار 1.8% مع تجدد المخاوف من الركود التى اجتاحت الأسواق، ويتجه المؤشر الآن نحو أسوأ شهر له منذ تفشى وباء كورونا فى مارس 2020.

كما أظهرت بيانات أخرى أن بريطانيا سجلت أيضا عجزا قياسيا فى حسابها الجارى فى بداية هذا العام، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع تكلفة واردات الطاقة.