9 يونيو أول جلسة علنية لعرض نتائج تحقيقات اقتحام الكونجرس الأمريكى

ستعلن لجنة مجلس النواب التى تحقق فى أحداث اقتحام الكونجرس عن نتائجها في جلسة استماع في ستبث وقت الذروة الأسبوع المقبل، وهي بداية لما يأمل المشرعون أن تكون عرضًا بارزًا لأسباب وعواقب الهجوم المحلي على حكومة الولايات المتحدة.
وفقا لفويس اوف أمريكا، يخطط المشرعون لعقد سلسلة من جلسات الاستماع في يونيو التي وعدوا بأنها ستحدد، خطوة بخطوة، كيف عمل الرئيس السابق دونالد ترامب وحلفاؤه لإلغاء خسارته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ، ونشر الأكاذيب حول تزوير الناخبين على نطاق واسع.
ستكون جلسات الاستماع الست ، المقرر أن تبدأ في 9 يونيو ومن المتوقع أن تستمر حتى أواخر يونيو ، هي المرة الأولى التي تكشف فيها اللجنة عن "مواد لم تُرَ من قبل" حول ما اكتشفته خلال تحقيق استمر 10 أشهر.
وقد تم تشكيل اللجنة، التي وصفت السادس من يناير "أحد أحلك أيام ديمقراطيتنا" ، للتحقيق في الحقائق والظروف والأسباب المتعلقة بالهجوم الإرهابي المحلي على مبنى الكابيتول.
استجوبت اللجنة أكثر من 1000 شخص، ولم يتم الكشف إلا عن مقتطفات قصيرة من تلك الشهادات للجمهور ، معظمها من خلال ملفات المحكمة، ومن المتوقع أن تستعرض الجلسات سلسلة من الشهود لكن اللجنة لم تعلن بعد عن الأسماء.
من المتوقع أن تكون جلسات الاستماع شاملة ، لكنها ليست الكلمة الأخيرة من اللجنة ، التي تخطط لإصدار تقارير لاحقة حول نتائجها ، بما في ذلك التوصيات بشأن الإصلاحات التشريعية ، قبل انتخابات التجديد النصفى.
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