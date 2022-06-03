9 يونيو أول جلسة علنية لعرض نتائج تحقيقات اقتحام الكونجرس الأمريكى

كتبت: نهال أبو السعود

ستعلن لجنة مجلس النواب التى تحقق فى أحداث اقتحام الكونجرس عن نتائجها في جلسة استماع في ‏ستبث وقت الذروة الأسبوع المقبل، وهي بداية لما يأمل المشرعون أن تكون عرضًا بارزًا لأسباب ‏وعواقب الهجوم المحلي على حكومة الولايات المتحدة.‏

وفقا لفويس اوف أمريكا، يخطط المشرعون لعقد سلسلة من جلسات الاستماع في يونيو التي وعدوا بأنها ‏ستحدد، خطوة بخطوة، كيف عمل الرئيس السابق دونالد ترامب وحلفاؤه لإلغاء خسارته في ‏الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ، ونشر الأكاذيب حول تزوير الناخبين على نطاق واسع.‏

ستكون جلسات الاستماع الست ، المقرر أن تبدأ في 9 يونيو ومن المتوقع أن تستمر حتى أواخر يونيو ، ‏هي المرة الأولى التي تكشف فيها اللجنة عن "مواد لم تُرَ من قبل" حول ما اكتشفته خلال تحقيق استمر ‏‏10 أشهر.‏

وقد تم تشكيل اللجنة، التي وصفت السادس من يناير "أحد أحلك أيام ديمقراطيتنا" ، للتحقيق في ‏الحقائق والظروف والأسباب المتعلقة بالهجوم الإرهابي المحلي على مبنى الكابيتول.‏

استجوبت اللجنة أكثر من 1000 شخص، ولم يتم الكشف إلا عن مقتطفات قصيرة من تلك الشهادات ‏للجمهور ، معظمها من خلال ملفات المحكمة، ومن المتوقع أن تستعرض الجلسات سلسلة من الشهود ‏لكن اللجنة لم تعلن بعد عن الأسماء.‏

من المتوقع أن تكون جلسات الاستماع شاملة ، لكنها ليست الكلمة الأخيرة من اللجنة ، التي تخطط ‏لإصدار تقارير لاحقة حول نتائجها ، بما في ذلك التوصيات بشأن الإصلاحات التشريعية ، قبل انتخابات ‏التجديد النصفى.‏