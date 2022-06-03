يا رايحين للنبى الغالى.. تعرف شروط جواز السفر المطلوب من المسافرين للحج

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

وضعت وزارة الداخلية شروطا فى جواز السفر المطلوب من الفائزين بحج القرعة لهذا العام، وذلك قبل السفر للأراضي المقدسة لأداء المناسك.

ويجب أن يكون جواز سفر دولى مميكن لكل فائز وللمرافق (إن وجد) على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدءً من تاريخ 11/5/2022م ويراعى تسليم جواز السفر الدولى المميكن بمعرفة الحاج الفائز بالقرعة المسدد لتكاليف الحج مرفقاً به أصل (للإطلاع).

وأعلنت وزارة الداخلية عن المستندات المطلوبة لحج القرعة لهذا العام، وذلك بعد الإعلان عن أسماء الفائزين في القرعة العلانية.