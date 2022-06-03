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وسائل إعلام: بايدن سيلتقى محمد بن سلمان لأول مرة هذا الشهر

الجمعة، 03 يونيو 2022 03:00 ص
وسائل إعلام: بايدن سيلتقى محمد بن سلمان لأول مرة هذا الشهر الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس، جو بايدن، سيزور السعودية في وقت لاحق من الشهر الجاري ليلتقي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لأول مرة منذ وصوله إلى البيت الأبيض.

وتشير صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن بايدن يعتزم استعادة العلاقات بين البلدين بعد تأزمها على خلفية قضية مقتل الصحفى جمال خاشقجى فى القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.

ومن المقرر أن يزور بايدن السعودية خلال جولته التي ستشمل أوروبا وإسرائيل.

ويشير الخبراء إلى أن الهدف من زيارة بايدن للسعودية سيكون خفض أسعار النفط في ظل محاولات واشنطن لـ "عزل" روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.


جو بايدن

امريكا

السعودية

محمد بن سلمان

جمال خاشقجى

اوروبا

اسرائيل


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