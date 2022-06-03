اليوم السابع
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وسائل إعلام أمريكية: إصابة 5 أشخاص خلال تشييع جنازة فى ويسكونسن

الجمعة، 03 يونيو 2022 05:00 ص
وسائل إعلام أمريكية: إصابة 5 أشخاص خلال تشييع جنازة فى ويسكونسن عناصر من الشرطة الأمريكية - أرشيفية
وكالات

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أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مجهولين فتحوا النار في ولاية ويسكونسن الأمريكية على مشيعي أمريكي من أصول إفريقية قتل برصاص الشرطة، مما أدى إلى إصابة 5 من أقارب القتيل.

وأشارت قناة "TMJ4" الأمريكية، إلى أنه "أثناء إقامة مراسيم تشييع جنازة رجل يدعى داشونتاي كينغ في مقبرة مدينة راسين، والذي قتل بدوره برصاص ضابط شرطة في 20 مايو الماضي، فتح مجهولون النار على المشيعين".

وقال موظف في شركة تنظيم الجنازات، إن "الضحايا الخمسة لإطلاق النار هم أفراد من عائلة كينغ".

من جهتهم، أكد شهود عيان، أن "إطلاق النار كان عشوائيا لدرجة أن بعض الرصاصات أصابت ملعبا بالقرب من المقبرة".

وذكرت مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلقي لاحقا خطابا مخصصا لحالات إطلاق النار الجماعي المتزايدة في البلاد وضرورة تعزيز السيطرة على تداول الأسلحة النارية.


امريكا

الشرطة الامريكية

ويسكونسن

اطلاق نار

تكساس

يوفالدى


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