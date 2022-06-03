وقال وزير الشئون الخارجية الهندي - في معرض تدوينة له فيما يتعلق بهذا الشأن على موقع التدوين المصغر /تويتر/ - إنه تم خلال هذا الاجتماع بحث الأوضاع في أوكرانيا وأفغانستان ومنطقة الإندو / باسيفيك، مشيرا إلى أنه تم تبادل وجهات النظر بشأن الصراع الدائر في أوكرانيا والتداعيات المترتبة عليه.

وأضاف "إن التعاون بين الهند والنمسا شهد تقدما منذ زيارة وزير الخارجية النمساوي للهند خلال شهر مارس الماضي، حيث اتفق الجانبان على تكثيف الشراكات التجارية ودعم العلاقات الاقتصادية والسياسية والقنصلية، وأعربا عن حرصهما على الاستثمار في قطاعات متعددة من بينها قطاع الطاقة المتجددة".

ومن جانبها، أوضحت وزارة الشئون الخارجية الهندية - في بيان أصدرته بشأن زيارة جايشانكار لسلوفاكيا التي بدأها أمس وتستمر حتى يوم الغد - أنه سيجتمع مع رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيجير، وسيجري محادثات مع وزير الشئون الخارجية السلوفاكي إيفان كوركوك.

وجاء في البيان "أن الوزير الهندي سيزور جمهورية التشيك بعد ذلك خلال الفترة مابين 4- 6 يونيو، وسيجري خلالها محادثات مع وزير الشئون الخارجية التشيكي يان ليبافسكي لاستعراض التعاون الثنائي، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والودية بين البلدين، وأن الهند تولي اهتماما لهذه العلاقات، خاصة وأن جمهورية التشيك ستتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول شهر يوليو القادم".

وأشارت وزارة الشئون الخارجية الهندية إلى أن زيارة الوزير جايشانكار لسلوفاكيا وجمهورية التشيك ستعطي دفعة لعلاقات الهند مع هاتين الدولتين.