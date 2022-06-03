اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير المالية من شرم الشيخ: رؤية موحدة لحماية الاقتصادات الأفريقية من الصدمات

الجمعة، 03 يونيو 2022 09:37 م
وزير المالية من شرم الشيخ: رؤية موحدة لحماية الاقتصادات الأفريقية من الصدمات الدكتور محمد معيط وزير المالية مع نظيره السنغالي أحمدو هوتى
شرم الشيخ - أحمد يعقوب - أسماء أمين - محمد أسعد

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أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على التوصل إلى رؤية موحدة لحماية الاقتصادات الأفريقية من الصدمات العالمية التي تزايدت حدتها مع اندلاع الحرب بأوروبا في أعقاب التداعيات القاسية لجائحة "كورونا" بما في ذلك الموجة التضخمية الناتجة عن اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع تكاليف الشحن، لافتًا إلى ضرورة تحسين القدرات التنافسية لاقتصادات الدول الأفريقية، وجذب الفرص الاستثمارية، وإزالة أي معوقات، وخلق سوق أفريقية موحدة للسلع والخدمات، على النحو الذى يساعد في زيادة المساهمات الأفريقية في سلاسل الإمداد والإنتاج العالمية. 
 
 
وقال الوزير، في لقائه مع نظيره السنغالي أحمدو هوتى، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار: "بدء التعافى من الجائحة: الصمود والاستدامة"، إنه ينبغى تنسيق الموقف الأفريقى فى تمويل مكافحة التغيرات المناخية؛ بما يسهم فى التمكين القاري من التعامل الإيجابي المرن مع التبعات البيئية والاقتصادية لظاهرة التغيرات المناخية، والتقلبات الخارجية.
 
 
وتطرق الوزيران إلى الحديث عن أهمية تعزيز دور بنك التنمية الأفريقي لمساندة البلدان الأفريقية على تجاوز التحديات العالمية، وتحويل هذه المحنة إلى فرص واعدة؛ لتلبية الاحتياجات التنموية للشعوب الأفريقية، من خلال تعظيم جهود زيادة القدرات الإنتاجية، وتعزيز قوتها التنافسية بالأسواق الدولية.

وزير الماليه

شرم الشيخ

الاقتصاديات الاوروبيه

الازمات العالمية

الازمة

افريقيا


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