وزير الشباب يختتم مشروع البطل التنافسى للناشئين بالإسكندرية.. لايف

الاسكندرية جاكلين منير

قدم تلفزيون اليوم السابع فيديو لايف، من ختام مشروع البطل الأوليمبى التنافسى للناشئين بالإسكندرية، والمقام بالمدينة الشبابية بأبو قير، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب، والدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب و الرياضة بالإسكندرية.



حيث شهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مباريات لاعبى المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى فى المصارعة الحرة مرحلة الواعدين، والذى تنفذه الإدارة المركزية للأداء الرياضى "الإدارة العامة للموهبة"

وأكد وزير الشباب والرياضة على أهمية المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى ودوره فى الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر فى مختلف المحافل الدولية، من خلال إعداد بطل أوليمبى قادر على المنافسة، وتحقيق الإنجازات للرياضة المصرية، فى ضوء التطور والحراك الذى تشهده منظومة الرياضة المصرية والتى تلقى كل الدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وهو ما انعكس بشكل كبير على نتائج الفرق الرياضية واللاعبين فى البطولات الأخيرة.

وأوضح "صبحي" أن المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى أحد المشروعات المبشرة لمستقبل واعد للرياضة المصرية فى مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحداً من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة فى مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل فى هذا الشأن، مشيداً بالمستوى الفنى والبدنى والمهارى للاعبين المشاركين فى المشروع القومى لموهوبى كرة السلة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزير الشباب والرياضة على حضور تدريبات ومعسكرات اللاعبين المشاركين بالمشروع الذى يعد أحد المشروعات القومية لوزارة الشباب والرياضة فى مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية فى جميع المحافظات.

ويستهدف المشروع اكتشاف ورعاية المواهب فى ألعاب "الملاكمة، المصارعة، الجودو، التايكوندو، العاب القوى، تنس الطاولة، كرة السلة، كرة اليد، رفع الأثقال"، بالإضافة إلى المشروع القومى لموهوبى الاسكواش.