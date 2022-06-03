وزير التموين لبلومبرج: نجرى مناقشات لمبادلة القمح بالأسمدة مع الهند

كتبت ريم عبد الحميد

قال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين، إن مصر تجرى مناقشات لاستيراد القمح من الهند فى صفقة ربما تشمل تصدير منتجات مثل الأسمدة فى المقابل، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية.

وفى مقابلة مع الوكالة من شرم الشيخ، قال المصيلحى: إنه التقى بالسفير الهندى لدى مصر فى القاهرة يوم الأربعاء لمناقشة اتفاق التبادل المحتمل لتأمين 500 ألف طن من القمح من خلال شحنات متنوعة.

وكانت إمدادات القمح العالمية قد تضررت بسبب الحرب الروسية فى أوكرانيا، حيث حاصرت القوات الروسية الموانئ البحرية التى تمر خلالها صادرات القمح.

وأجرت الحكومة المصرية محادثات مع الإمارات والولايات المتحدة ودول غرب أوروبا فى محاولة لتخفيف النقص المحتمل.

وأصبح تأمين شحنات من القمح، أحد أكبر المصدرين، أكثر صعوبة بعد حظرت حكومتها تصدير القمح فى مايو فى محاولة لتعزز أمن الغذاء بالبلاد. وتم تخفيف القيود بعد ذلك للسماح للموردين بالالتزام بعقودهم إلا أن الحظر يظل تحديا أمام تأمين مزيد من الإمدادات.