وزيرة البيئة لـ"جون كيرى": مستمرون فى خطط مصر نحو التحول الأخضر

كتبت منال العيسوى

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، وجون كيرى المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص بشئون المناخ، لبحث أوجه التعاون المختلفة فى مجال مواجهة التغيرات المناخية، فى ظل استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ، وذلك على هامش مشاركتها بمؤتمر الأمم المتحدة ستوكهولم +50 المنعقد بدولة السويد.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مؤتمر المناخ القادم سيكون تحت شعار تنفيذ الطموح، وسيشمل مبادرات رئيسية فى مجالات الغذاء، المياه، والطاقة ، كما سيتم خلاله تبادل الأراء والرؤى حول الجهود التى لابد من بذلها لمواجهة التغيرات المناخية ، كما سيكون هناك العديد من الأفكار التى سيتم طرحها على طاولة الإجتماعات للتصدى لاثار التغيرات المناخية بمشاركة شركاء العمل البيئى من كافة الاطراف.

وأضافت وزيرة البيئة أن هناك تكامل بين الاعتماد على مشروعات الطاقة المتجددة والغذاء والمياه فعلى سبيل المثال فإن عملية تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية التي تعد فرصة لإدراج القطاع الخاص فيها الى جانب استخدم محاصيل قادرة على التكيف مع آثار التغيرات المناخي يشكل مسار للعمل للتحول الاخضر فى لمواجهةاثار التغيرات المناخية.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء رؤية المصرية بالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والتى تتضمن محورين هما التخفيف والتكيف، وكيف يمكننا تحويل الاستراتيجية إلى خطة استثمارية توفر الفرصة لـمشاركة القطاع الخاص مع العمل على توفير احتياجات الانسان مشيرة إلى إعداد مصر 20 مشروعا من خلال ورقة مفاهيم أكثر تفصيلاً حول الطاقة والعلاقة بين الماء والغذاءوالعمل على توفير التمويل لها .

كما تناول اللقاء مساهمات يوم التنوع البيولوجي في مؤتمر الأطراف للمناخ COP27 والموضوعات التى سيناقشها وكيف يمكن للقطاع الخاص القيام بعمل على أرض الواقع للحفاظ على الطبيعة مشيرة إلى أنه تم إعداد مبادرة عالمية تركز على البيئة و السياحة وتمويل التحول الأخضر للمنشات بالقطاع الخاص بسعر فائدة صغير جدًا لقطاع السياحة.

كما لفتت وزيرة البيئة إلى دور الشباب خلال المؤتمر، حيث تم وضع الشباب في قلب عملية الاستعداد لمؤتمر COP27 لدفع جدول الأعمال وتوفير حلول غير تقليدية لكافة التحديات من اجل الاجيال القادمة.

ومن جانبه رحب جون كيرى بالمبادرات المصرية والاستعدادت لمؤتمر المناخ مؤكداً على دعمه لمصر لانجاح مؤتمر المناخ القادم ، خاصة وأنه مؤتمر للتنفيذ ،كما أكد على ضرورة توحيد العالم فى مواجهة التحديات العالمية للتغيرات المناخية لأنه الطريق لتحقيق الطموح العالمى .